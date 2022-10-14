Предложивший «расстрелять» командиров погибших мобилизованных депутат объяснился

Депутат Морозов заявил, что не призывал расстреливать офицеров из-за гибели мобилизованных

Депутат Государственной Думы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объяснил свой призыв «расстрелять» командиров погибших на передовой мобилизованных. Он заявил, что имел в виду жесткие меры, которые нужно применять к некоторым чиновникам, передает «Газета.Ru».

«Мое же мнение, что так надо относиться, может быть, жестко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, необходимо жестко относиться к чиновникам, а не к офицерам.

Ранее Морозов предложил «расстрелять» командиров, которые отправили мобилизованных на передовую, а те там погибли. Таким образом депутат отреагировал на известие о гибели пяти резервистов из Челябинской области.