Депутат предложил «расстрелять» командиров погибших на передовой мобилизованных

Депутат Морозов предложил «расстрелять» командиров погибших на передовой мобилизованных

Депутат Государственной Думы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил «расстрелять» командиров, которые отправили мобилизованных на передовую, а те там погибли. Его комментарий приводится в посте во «ВКонтакте».

Подобным образом депутат отреагировал на известие о гибели пяти резервистов из Челябинской области.

По мнению экс-губернатора Ульяновской области, офицеры, которые отправили мобилизованных на фронт, «не имеют морального права носить погоны».

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. (...) Когда же мы избавимся от этого русского "авось"? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал Морозов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов обвинил Минобороны России в отсутствии реакции на критику. По его мнению, ведомство всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. «А теперь народ эту реакцию не видит», — констатировал депутат.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.