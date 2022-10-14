В России нашли угрозу в брошенном «Днепре»

Госдума: брошенное в Якутии судно «Днепр» представляет опасность экосистеме моря Лаптевых

В России нашли угрозу в брошенном в бухте якутского поселка Такси судне «Днепр». Об этом заявил председатель комитета Госудумы по экологии Дмитрий Кобылкин в соцсети «ВКонтакте».

Кобылкин отметил, что Арктика нуждается в учете всех объектов, представляющих опасность водным ресурсам. «Два года назад мы всей страной ликвидировали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске, сегодня проблему поднимают жители Якутии. Старое судно "Днепр" создает угрозу экосистеме моря Лаптевых. В 2010 году с этого судна уже был разлив горюче-смазочных материалов на поверхность Бухты Тикси», — пояснил он.

Председатель добавил, что соответствующим органам следует проверить непрозрачную историю смены собственников судна. Он также указал на неясности в назначении объекта — изначально «Днепр» собирал сланцевые воды морских судов, позже служил в качестве котельной для отопления поселка.

По словам Кобылкин, бюджет на 2023-2025 годы предусматривает выделение средств на ликвидацию подобных объектов в рамках проекта «Генеральная уборка». Помимо этого, в сентябре 2022 года начал действовать закон об адресности экологических платежей, благодаря которому Якутия получила возможность включить судно в план по целевому использованию экологических платежей на 2023 год. Председатель добавил, что подготовку «Днепра» к ликвидации следует начать немедленно, чтобы избежать попадание вредных веществ в воду.

В июле загрязнение обнаружили в Трусовском районе Астрахани на реке Волге. На поверхности воды появилась маслянистая пленка с отдельными очагами на 100 квадратных метрах у берега на улице Льва Толстого.