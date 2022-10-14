Телескоп Ферми зафиксировал необычайно яркое высокоэнергетическое излучение

НАСА: телескоп Ферми обнаружил необычайно яркий высокоэнергетический выброс гамма-лучей

Телескоп Ферми и обсерватория Нила Герелса «Свифт» обнаружили необычайно яркое высокоэнергетическое излучение. Выводы наблюдений опубликованы на официальном сайте НАСА.

Уточняется, что выброс гамма-лучей самого мощного класса случился 9 октября, его обозначили как GRB 221009A. Примечательно, что приборы зафиксировали событие во время начала 10-го симпозиума Ферми — собрания гамма-астрономов в Йоханнесбурге, Южная Африка. Кроме того, взрыв произошел в относительной близости к Земле, что позволило изучить астрономические явление в новых деталях.

Сигнал исходил из созвездия Стрела, ему потребовалось примерно 1,9 миллиарда лет, чтобы достигнуть Солнечной системы. Специалисты предполагают, что излучение сформировалось в результате рождения черной дыры в центре массивной коллапсирующей звезды. В такой момент молодая черная дыра вызывает движения мощных струй частиц, двигающихся практически со скоростью света. Эти лучи пронизывают звезду насквозь, испуская рентгеновское и гамма-излучение, распространяясь глубоко в космос.

Ранее сотрудники Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заметили новую вспышку черной дыры, располагающейся в 665 миллионах световых лет от Земли.