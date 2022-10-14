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18:56, 14 октября 2022Мир

ВМС Франции заметили российскую подводную лодку у берегов Бретани

ВМС Франции заметили российскую подводную лодку «Новороссийск» у берегов Бретани

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военно-морские силы Франции (ВМС) в сентябре заметили у берегов Бретани российскую подводную лодку «Новороссийск» и сопроводили ее. Об этом сообщает BFM TV.

Ударная субмарина находилась в надводном положении в сотне километров от берега. Подлодку и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе сопроводил вертолет и французский многоцелевой фрегат (Fremm) «Нормандия».

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Анжелика Бережная
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