ВМС Франции заметили российскую подводную лодку у берегов Бретани

ВМС Франции заметили российскую подводную лодку «Новороссийск» у берегов Бретани

Военно-морские силы Франции (ВМС) в сентябре заметили у берегов Бретани российскую подводную лодку «Новороссийск» и сопроводили ее. Об этом сообщает BFM TV.

Ударная субмарина находилась в надводном положении в сотне километров от берега. Подлодку и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе сопроводил вертолет и французский многоцелевой фрегат (Fremm) «Нормандия».