В МАГАТЭ заявили о промежуточных успехах в переговорах по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Россия и Украина могут договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

В ходе интенсивных консультаций между Россией и Украиной стороны смогли «подойти ближе» к соглашению о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). О промежуточных успехах в переговорах заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в личном Twitter-аккаунте.

«Прибыл в Польшу на ночном поезде с Украины после недели интенсивных консультаций с Россией и Украиной. Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», — написал глава агентства. По его мнению, Россия и Украина могут договориться, если Москва и Киев будут готовы идти на взаимные уступки.

Ранее Гросси провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции.