Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 14 октября 2022Мир

В МАГАТЭ заявили о промежуточных успехах в переговорах по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Россия и Украина могут договориться о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе интенсивных консультаций между Россией и Украиной стороны смогли «подойти ближе» к соглашению о создании защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). О промежуточных успехах в переговорах заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в личном Twitter-аккаунте.

«Прибыл в Польшу на ночном поезде с Украины после недели интенсивных консультаций с Россией и Украиной. Подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», — написал глава агентства. По его мнению, Россия и Украина могут договориться, если Москва и Киев будут готовы идти на взаимные уступки.

Ранее Гросси провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
SpaceX отказалась платить за работу Starlink на Украине
Запорожская АЭС откажется от топлива из США
Европе предрекли большие потери из-за разрыва связей с Россией
Убившая семерых младенцев медсестра назвала себя недостойной жизни
Danone объявила об уходе из России
Российского полицейского заподозрили в работе на украинскую разведку
Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт
Впервые выявлен точный механизм работы человеческого слуха
В Белоруссии назвали способное подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой условие
Венгрия объяснила отношение Европы к антироссийским санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.