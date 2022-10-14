Российские войска отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Об этом в пятницу, 14 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка. В результате были уничтожены более 130 бойцов ВСУ, три танка, 11 бронемашин и 7 автомобилей.

Кроме того, были пресечены три атаки противника на позиции Вооруженных сил России на купянском направлении. Конашенков сообщил, что подразделения ВСУ были остановлены на дальних подступах в результате ударов артиллерии. В результате были уничтожены до 30 украинских бойцов, две бронемашины и четыре пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6560 единиц военной автомобильной спецтехники, 3473 орудия полевой артиллерии и миномета, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 5753 бронемашины, 380 зенитных ракетных комплексов, 2226 беспилотников, 322 самолета и 161 вертолет ВСУ.

Ранее о пресечении нескольких попыток прорыва ВСУ в Херсонскую область сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, за четыре дня украинские войска четыре раза предпринимали наступление небольшими мобильными группами из Днепропетровской и Николаевской областей в сторону Херсона.