Минобороны заявило о взятии бойцами ВС России господствующих высот в районе Времевки в ДНР

Вооруженные силы России в ходе преследования украинских подразделений взяли господствующие высоты на времевском тактическом направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил журналистам в пятницу, 14 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Времевка.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие уничтожили на этом направлении более 90 солдат ВСУ, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа противника.

Кроме того, российские военные остановили попытку атаки ВСУ на купянском направлении, пояснили в Минобороны.

12 октября российское ведомство докладывало, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Тогда также удалось уничтожить четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».