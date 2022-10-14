Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 14 октября 2022Россия

Российские войска заняли господствующие высоты под Донецком

Минобороны заявило о взятии бойцами ВС России господствующих высот в районе Времевки в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России в ходе преследования украинских подразделений взяли господствующие высоты на времевском тактическом направлении в Донецкой народной республике. Об этом заявил журналистам в пятницу, 14 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Времевка.

Конашенков отметил, что российские военнослужащие уничтожили на этом направлении более 90 солдат ВСУ, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа противника.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

Кроме того, российские военные остановили попытку атаки ВСУ на купянском направлении, пояснили в Минобороны.

12 октября российское ведомство докладывало, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении превысили 100 человек. Тогда также удалось уничтожить четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Военный комиссариат Москвы отреагировал на «облавы» с повестками на резервистов
Лукашенко пообещал не пустить США под Москву
Светлаков высказался о хейте в адрес Урганта
В России нашли угрозу в брошенном «Днепре»
Адвокат раскрыл причину закрытия дела ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве
Алиев осудил слова Макрона о роли России в конфликте Азербайджана с Арменией
Россиянам дали советы по выбору надежного VPN-сервиса
Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине
Опубликована карта боевых действий на Украине на 14 октября
Бывший чемпион UFC дал совет Яну перед поединком с американским бойцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.