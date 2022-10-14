Япония призналась в продвижении антироссийской резолюции в ООН

Глава МИД Японии Хаяси признался, что лично продвигал антироссийскую резолюцию

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси признался в том, что лично проводил работу с лидерами других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛHP), Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости.

«Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны», — заявил Хаяси.

Однако министр также указал на большое количество воздержавшихся от голосования стран, что крайне смутило его.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против — 5, воздержались — 35 стран.