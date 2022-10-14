МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в Европу

МВФ предсказал сокращение ВВП ряда стран Европы при прекращении поставок российского газа

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер предсказал последствия полного прекращения поставок российского газа в Европу. По его мнению, это приведет к сокращению ВВП ряда европейских государств до трех процентов и очередному скачку инфляции, передает ТАСС.

«В нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — подчеркнул Каммер.

Он добавил, что по сравнению с 2021 годом поставки российского газа в Европу сократились более чем на 80 процентов, что спровоцировало резкий рост цен на энергоносители, повышение издержек компаний и кризис стоимости жизни.

Директор департамента указал, что речь идет не только о проблемах предстоящей зимой, но и о вопросах энергетической безопасности в 2023 году, когда появится необходимость пополнять газовые хранилища.

Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш заявил, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса.

