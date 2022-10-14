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20:39, 14 октября 2022Из жизни

Зоозащитники поймали убившего 13 человек тигра-людоеда

В Индии удалось усыпить и поймать убившего 13 человек в трех районах тигра-людоеда

Фото: Kartikeya Srivastava / Unsplash

В Индии зоозащитникам удалось выследить и поймать тигра-людоеда, убившего 13 человек за 10 месяцев. Об этом сообщает NDTV.

Агрессивное животное, которое называли CT-1 (Конфликтный тигр 1 — прим. Ленты.ру), смогли усыпить при помощи дротика с транквилизатором в четверг, 13 октября. Тигра выследили сотрудники Департамента лесного хозяйства округа Гадчироли штата Махараштра.

«С декабря прошлого года тигр убил 13 человек: шесть в районе Вадса, четверых в районе Бхандара и трех в лесу Брахмапури района Чандрапур», — заявил чиновник Департамента. Он также сказал, что непосредственный приказ об отлове CT-1 был отдан 4 октября.

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В операции были задействованы команды быстрого реагирования из нескольких районов штата. Им понадобилось девять дней, чтобы поймать тигра-людоеда в районе Вадса.

О появлении тигров в округе Гадчироли стало известно в 2017 году, когда тигрица убила двоих жителей деревни Рави. С тех пор количество хищников в районе только росло и сейчас там проживает от 25 до 32 тигров.

Сотрудники Департамента лесного хозяйства заявили, что миграция тигров в Гадчироли происходит из-за того, что их вытесняют из соседнего округа Брахмапури сородичи, живущие в Тигрином заповеднике Тадоба Андхари.

Ранее сообщалось, что полиция в индийском регионе Чампаран, штат Бихар застрелила агрессивного тигра. Его жертвами стали девять местных жителей.

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Никита Савин
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