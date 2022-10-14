На Украине предсказали окончание конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: конфликт с Россией кончится дипломатией, но решится на поле боя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), выдававшими себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, высказался об окончании конфликта с Россией. Видео опубликовано в Telegram-канале блогеров.

Конечно, все закончится дипломатией. (...) Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Кулеба при этом подчеркнул, что его задача, как главы МИД заключается в том, чтобы Киев вышел на переговоры «с максимально сильных позиций».

По его мнению, «русские предложат переговоры в тот момент, когда они поймут, что они проигрывают, они в плохом положении и им нужна пауза», однако это будет означать, что переговоры для Киева невыгодны. Он также считает, что положение Украины на переговорах улучшат оружие и санкции.

Разговор с пранкерами

В ходе разговора с российскими пранкерами Кулеба также признался, что за атаками на территории Крыма и Белгорода стоит Киев, а контрнаступление на южном направлении украинские военные планировали «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь».

Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

В то же время глава украинского МИД признал, что Киеву скоро перестанет хватать денег, которые пообещали ему выделить страны Евросоюза и США. По словам министра, Украине нужно порядка пяти миллиардов долларов в месяц и обещанное финансирование США и ЕС позволит Киеву «более-менее продержаться» до конца года. После этого стране необходимо заходить в программу МВФ, считает дипломат.

Кулеба также отметил, в странах Европы наблюдается sanctions fatigue (усталость от санкций), и их приходится заставлять принимать новые санкции против России.

Звонки на Украину

Вован и Лексус часто разыгрывают мэров ряда европейских столиц, в том числе Берлина, Вены и Мадрида, а также известных режиссеров, писателей, музыкантов и актеров. Ранее на этой неделе они пообщались с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком также от лица бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Ермак допустил, что сегодня в США есть круг лиц, которые поддерживают Россию. Руководитель офиса президента Украины оценил уровень поддержки Украины со стороны США в 70 процентов, в то время как Великобритания, по его словам, поддерживает Украину на 100 процентов.

Мне кажется, что сегодня или визит (...) президента [Украины Владимира] Зеленского в Штаты, или визит президента [США Джо] Байдена на Украину (...) даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Кроме того, недавно пранкеры разместили фрагмент разговора с главой Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергеем Пашинским. Он рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США контролирует все операции Вооруженных сил Украины, и у Вашингтона есть право вето на них.

До этого Вован и Лексус позвонили бывшему омбудсмену Украины Людмиле Денисовой. Во время разговора она призналась, что разведка просила ее намеренно распространять многочисленные фейки о российской армии, и заявила, что ее доклады о якобы зверствах ВС России на Украине помогали политикам вести эффективные диалоги в парламентах европейских стран.