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12:52, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Телеведущей Татьяне Лазаревой не удалось оспорить статус иноагента

Суд Москвы признал законным статус иноагента телеведущей Татьяны Лазаревой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение телеведущей Татьяны Лазаревой в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. О том, что телеведущей не удалось оспорить это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде.

28 сентября сообщалось о подаче Лазаревой иска к Минюсту РФ по этому поводу. 5 сентября телеведущая назвала снятие с нее статуса иноагента условием возвращения в Россию. При этом она отметила, что планирует жить в РФ на постоянной основе.

22 июля Минюст внес Лазареву в реестр физлиц-иноагентов. В ведомстве обосновали решение «осуществлением политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках финансирования Лазаревой указана Украина.

Лазарева покинула Россию в марте 2022 года. В настоящее время ведущая живет в Испании.

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Денис Савосин
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