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14:21, 14 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко высказался о настроениях в НАТО касательно Украины

Лукашенко заявил, что бесперспективность ситуации на Украине признает даже ряд членов НАТО
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бесперспективность развития ситуации на Украине является настолько очевидной, что это признают даже ряд стран из состава Североатлантического альянса. О неоднозначных настроениях в НАТО заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается в Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию», — высказался он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия может успешно провести специальную военную операцию (СВО) и без применения ядерного оружия массового поражения. «Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная», — привел пример Лукашенко.

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Дмитрий Сотак
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