Лукашенко высказался о настроениях в НАТО касательно Украины

Лукашенко заявил, что бесперспективность ситуации на Украине признает даже ряд членов НАТО

Бесперспективность развития ситуации на Украине является настолько очевидной, что это признают даже ряд стран из состава Североатлантического альянса. О неоднозначных настроениях в НАТО заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается в Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию», — высказался он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия может успешно провести специальную военную операцию (СВО) и без применения ядерного оружия массового поражения. «Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная», — привел пример Лукашенко.