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14:03, 14 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко заверил в силе России и без ядерного оружия

Президент Белоруссии Лукашенко заверил, что Россия проведет СВО и без ядерного оружия
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Россия может успешно провести специальную военную операцию (СВО) и без применения ядерного оружия, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия», — сказал он.

По его словам, Россия справится с военным конфликтом без оружия массового поражения.

Ранее Белоруссия ввела режим повышенной террористической опасности. По словам президента, республике пришлось прибегнуть к этой мере в связи с обострением ситуации.

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Алевтина Запольская
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