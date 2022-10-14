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15:49, 14 октября 2022Россия

Путин ответил на вопрос о всеобщей мобилизации

Президент России Путин заявил, что всеобщей мобилизации не планируется

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане ответил на вопрос журналистов о всеобщей мобилизации. По словам Путина, объявлять всеобщую мобилизацию не планируется. Трансляция ведется на платформе «Смотрим».

По словам президента, будет мобилизовано озвученное Минобороны число россиян, при этом изначально планировалось призвать меньшее число граждан.

«Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало», — заявил Путин.

По словам главы государства, в «обозримом будущем» нет необходимости увеличивать число мобилизованных.

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Валерий Розенберг
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