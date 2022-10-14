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22:19, 14 октября 2022Мир

В МИД заявили о достаточной решимости властей России удержать мир от катастрофы

Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы

Фото: Pixabay

Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских заявил, что у властей России достаточно решимости, чтобы удержать мир от катастрофы. Его интервью журналу «Международная жизнь» опубликовано на сайте МИД.

«Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО в прямое столкновение с Российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

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Марина Совина
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