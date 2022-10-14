В МИД заявили о достаточной решимости властей России удержать мир от катастрофы

Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы

Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских заявил, что у властей России достаточно решимости, чтобы удержать мир от катастрофы. Его интервью журналу «Международная жизнь» опубликовано на сайте МИД.

«Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО в прямое столкновение с Российской армией будет очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

