Лавров раскрыл реакцию СНГ на вхождение в Россию новых регионов

Лавров заявил, что партнеры в СНГ понимают реальность вхождения в РФ новых регионов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу рассказал, каким образом союзники Москвы ответили на вхождение в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.

На полях саммита СНГ, состоявшегося в Астане, Лавров раскрыл реакцию организации на вхождение в Россию новых регионов и заявил, что партнеры понимают реальность этой процедуры.

«Никаких вопросов [они] не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — ответил он на вопрос, обсуждали ли этот процесс в Астане. Глава МИД России добавил, что Москва информировала союзников еще во время подготовки к голосованию и проведения плебисцитов.

Ранее Лавров заявил о неизменности задач российской спецоперации на Украине. «Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан», — подчеркнул он.