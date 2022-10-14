Появились новые подробности по делу Неймара о мошенничестве

В инвестиционном фонде DIS захотели посадить Неймара на пять лет по делу о мошенничестве

Появились новые подробности судебного разбирательства по делу о мошенничестве и коррупции при переходе бразильского нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Об этом сообщает CNN Brasil.

В бразильском инвестиционном фонде DIS, владевшем частью прав на игрока, захотели посадить Неймара на пять лет и обязать его выплатить штраф в размере 149 миллионов евро. Суд начнется в понедельник, 17 октября. Обвиняемыми по этому делу проходят также родители нападающего и бывшие президенты клубов Хосеп Бартомеу, Сандро Росель (оба «Барселона») и Одилио Родригес («Сантос»).

По мнению следствия, представители Неймара и «Барселоны» умышленно обманули руководство DIS. В результате организация, которая должна была получить 40 процентов от общей суммы трансфера бразильца в каталонский клуб, получила на несколько десятков миллионов евро меньше. Прокурор запрашивает наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа размером десять миллионов евро.

Форвард подписал контракт с «Барселоной» в мае 2013 года. После этого началось разбирательство по делу о мошенничестве. В составе каталонской команды бразилец стал двукратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.