Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Брентфорд
Сегодня
22:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|9-й тур
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Лилль
Франция - Лига 1|11-й тур
10:15, 14 октября 2022Спорт

Появились новые подробности по делу Неймара о мошенничестве

В инвестиционном фонде DIS захотели посадить Неймара на пять лет по делу о мошенничестве

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Появились новые подробности судебного разбирательства по делу о мошенничестве и коррупции при переходе бразильского нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Об этом сообщает CNN Brasil.

В бразильском инвестиционном фонде DIS, владевшем частью прав на игрока, захотели посадить Неймара на пять лет и обязать его выплатить штраф в размере 149 миллионов евро. Суд начнется в понедельник, 17 октября. Обвиняемыми по этому делу проходят также родители нападающего и бывшие президенты клубов Хосеп Бартомеу, Сандро Росель (оба «Барселона») и Одилио Родригес («Сантос»).

По мнению следствия, представители Неймара и «Барселоны» умышленно обманули руководство DIS. В результате организация, которая должна была получить 40 процентов от общей суммы трансфера бразильца в каталонский клуб, получила на несколько десятков миллионов евро меньше. Прокурор запрашивает наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа размером десять миллионов евро.

Форвард подписал контракт с «Барселоной» в мае 2013 года. После этого началось разбирательство по делу о мошенничестве. В составе каталонской команды бразилец стал двукратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе
Момент падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом сняли на видео
В России попросили дать отсрочку от мобилизации для еще одной профессии
Елизавета Боярская ответила на вопрос о медлительности петербуржцев
Власти Шри-Ланки передумали внедрять карты «Мир» в стране по одной причине
Мэр российского города пошел работать на завод
В Совфеде призвали разобраться с «облавами» на резервистов у метро в Москве
Путин призвал решать конфликты стран СНГ
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели росгвардейцев при обстреле поселка
Описаны последствия установки предельной цены на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.