В Запорожье опровергли информацию об эвакуации региона
Глава Запорожья Балицкий опроверг информацию об эвакуации области
Ни о какой эвакуации в Запорожской области не может идти речи. С таким опровержением выступил в своем Telegram-канале глава российского региона Евгений Балицкий.
«В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда», — сказал политик.
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Он заверил, что администрация региона и все службы работают в штатном режиме, а также призвал жителей области не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что строгой рекомендации жителям покинуть регион не было, а решение о выезде в более безопасные места не является принудительным.