Власти Херсонской области исключили строгую рекомендацию покидать регион
Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область не было, решение о выезде в более безопасные российские регионы не является принудительным. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.
«Строгой рекомендации нет. Есть обычная рекомендация, потому что строгая рекомендация — это надо прямо сказать: "берите все и уезжайте"», — сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что жизнь в регионе продолжается, решение об отъезде гражданами принимается добровольно.
14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от Вооруженных сил Украины.
Власти также предупредили, что в настоящее время есть реальная угроза подтопления Херсонщины, так как Украина под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва каховской дамбы.