Швеция, Дания и ФРГ отвергли совместное расследование на «Северных потоках»

Швеция отказалась от совместного с Данией и ФРГ расследования на «Северных потоках»

Швеция, Дания и ФРГ не проведут совместное расследование аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Как сообщает Reuters со ссылкой на еженедельное издание Spiegel, Швеция отвергла планы совместного с Данией и ФРГ соответствующего расследования.

По словам источников в службах безопасности Германии, Швеция приняла решение о том, что не может делиться результатами своего расследования с другими государствами по соображениям безопасности.