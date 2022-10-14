Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 14 октября 2022Мир

Швеция, Дания и ФРГ отвергли совместное расследование на «Северных потоках»

Швеция отказалась от совместного с Данией и ФРГ расследования на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Швеция, Дания и ФРГ не проведут совместное расследование аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Как сообщает Reuters со ссылкой на еженедельное издание Spiegel, Швеция отвергла планы совместного с Данией и ФРГ соответствующего расследования.

По словам источников в службах безопасности Германии, Швеция приняла решение о том, что не может делиться результатами своего расследования с другими государствами по соображениям безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в наглости
Врач перечислила самые частые причины переедания среди россиян
Названа самая красивая женщина в мире
Раскрыты самые бюджетные пляжные направления на осенние каникулы
Предложивший «расстрелять» командиров погибших мобилизованных депутат объяснился
Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о мошенничестве
Британского министра финансов отправили в отставку из-за скандальной реформы
Лукашенко заявил о нежелании Запада слушать Путина
В РПЦ сообщили о гибели трех священников в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.