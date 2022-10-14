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01:01, 14 октября 2022Россия

Российский омбудсмен заявила о новой отсрочке от мобилизации

Львова-Белова сообщила об отсрочке от мобилизации для отцов 3 и более детей до 16 лет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что теперь отсрочка от частичной мобилизации предоставляется отцам трех и более детей до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что освобождению от призыва также подлежат отцы трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом.

Новую отсрочку ввели после того, как аппарат получил «тысячи обращений» от родителей о необходимости расширить список, не подлежащих мобилизации.

«Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца», — добавила Львова-Белова.

За время проведения частичной мобилизации в России неоднократно были зафиксированы случаи призыва не подходящих для службы граждан. Так, в городе Асбесте Свердловской области повестка пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания. После общественного резонанса мужчину вернули домой.

Марина Совина
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