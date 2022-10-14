В Белоруссии назвали способное подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой условие

Глава МИД Белоруссии Макей: ухудшение ситуации в стране подтолкнет Киев к переговорам с РФ

Лишь ухудшение ситуации на Украине может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Такое условие для возобновления диалога между странами назвал глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Известиям».

«Переговоры могут быть успешными только с политической воли всех вовлеченных в это сторон. Если ее не будет — неважно, где будут происходить переговоры, в Белоруссии, в Турции, да хоть в Антарктиде, никакого успеха не будет», — заявил Макей и добавил, что пока не видит такой политической воли с украинской стороны.

Он также отметил, что белорусские власти всегда воспринимали переговоры как единственный метод решения конфликтогенных ситуаций, подобная которым наблюдается на Украине.

6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса. При этом она подчеркнула, что Москва готова остановить боевые действия в ходе спецоперации на Украине, но лишь на своих условиях.