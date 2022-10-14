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07:29, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» денег на банковскую карту

Юрист Соловьев сообщил россиянам о мошенничестве с «переводом» денег на банковскую карту

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с «переводом» денег на банковскую карту. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, мошенники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денежных средств с карт.

Эксперт сообщил, что после получения SMS-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от злоумышленников, либо приходит сообщение в мессенджер. «Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя», — сказал он.

Соловьев назвал главными признаками мошенничества настойчивость, с которой злоумышленники уговаривают жертву совершить определенные действия, в том числе раскрыть конфиденциальную финансовую информацию или перевести денежные средства «обратно».

Юрист посоветовал при получении неожиданных поступлений на карту не тратить деньги и обратиться в банк.

Ранее сообщалось, что коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко в России возможно списание денег с карты ребенка для погашения долга родителей. «Главное, что стоит учитывать: если у родителей есть долги, то детские выплаты не тронут. Но если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать. В этом случае, если подросток получил паспорт, ему лучше открыть личный счет. Но до 14 лет сделать это невозможно», — рассказал он.

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Марина Совина
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