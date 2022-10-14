Суд арестовал пытавшегося сжечь начальницу отделения ПФР пенсионера

В Минеральных Водах суд арестовал пенсионера, поджегшего начальницу отделения ПФР

В Минеральных Водах суд арестовал 65-летнего местного жителя, облившего начальницу Минераловодского отделения пенсионного фонда России (ПФР) бензином и пытавшегося сжечь ее. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионера подозревают в покушении на убийство.

По данным ведомства, 12 октября мужчина пришел в отделение пенсионного фонда, зашел в кабинет к руководителю и поджег ее.

После нападения женщина осталась жива, ее госпитализировали. Отмечается, что фигурант хотел разрешить вопрос об отказе в назначении социальной пенсии.