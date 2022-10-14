В Госдуме отреагировали на «облавы» на призывников в Москве

Депутат Соболев назвал «облавы» на призывников в Москве провокацией

«Облавы» на призывников около станций метро в Москве, информация о которых появилась 14 октября, являются провокацией. Так на эти данные отреагировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит «Подъем».

Парламентарий напомнил, что повестки должны раздавать людям, которые проходили службу и имеют военно-учетную специальность (ВУС).

«У метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100 процентов», — сказал депутат, отметив, что эту ситуацию обсудят члены комитета.

При этом Москва, подчеркнул Соболев, выполнила квоту по частичной мобилизации на 50 процентов, несмотря на то, что ей «выдали мизерный план».

О вручении резервистам повесток у станций метро в Москве ранее сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».