Путин заявил о возможности по-разному понимать вопрос поражения Украины

Путин заявил, что поражение Украины является вопросом юридической техники

Поражение Украины является вопросом понятий и юридической техники. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, передает РИА Новости.

«Вы знаете, это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Вот надо понять, что это такое», — пояснил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что если бы Москва не начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, то Россия рано или поздно все равно столкнулась бы с агрессией Запада, но ей пришлось бы действовать в более плохих условиях. «То что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно. Но мы бы получили все то же самое чуть позже, только в худших для нас условиях», — резюмировал глава государства.