Путин прокомментировал расследование взрыва на Крымском мосту

Путин заявил, что достоверно неизвестно место отправки взрывчатки на Крымский мост

На данный момент достоверно неизвестно, откуда была отправлена взрывчатка на Крымский мост. Так расследование взрыва на объекте прокомментировал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, (...) взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено», — сказал глава государства.

Однако, продолжил он, на данный момент точно не установлено, с помощью зерновоза была вывезена взрывчатка или нет.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.