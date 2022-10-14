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15:47, 14 октября 2022Россия

Путин прокомментировал расследование взрыва на Крымском мосту

Путин заявил, что достоверно неизвестно место отправки взрывчатки на Крымский мост

Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

На данный момент достоверно неизвестно, откуда была отправлена взрывчатка на Крымский мост. Так расследование взрыва на объекте прокомментировал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, (...) взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено», — сказал глава государства.

Однако, продолжил он, на данный момент точно не установлено, с помощью зерновоза была вывезена взрывчатка или нет.

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Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал случившееся терактом.

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Никита Абрамов
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