Стало известно о сработавшей в Херсоне системе ПВО

ТАСС сообщил о сработавшей в Херсоне системе ПВО, прогремели четыре взрыва

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ), предположительно, вновь запустила ракеты в Херсоне в пятницу, 14 октября. Прогремели четыре взрыва, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

По их данным, несмотря на то что в небе над городом нет следов от ракет, были слышны взрывы. Предположительно, сработала система ПВО. Официального подтверждения запуска ракет пока нет.

Ранее стало известно, что российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении в Херсонской области.

Противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка. В результате были уничтожены более 130 бойцов ВСУ, три танка, 11 бронемашин и 7 автомобилей.