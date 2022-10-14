В Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за украинских беженцев

Interia: наплыв украинских беженцев может спровоцировать рост случаев ВИЧ в Польше

В Минздраве Польши предупредили о росте случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) из-за наплыва украинских беженцев и «изменения социального поведения граждан в сексуальной сфере». Об этом сообщает портал Interia.

По информации ведомства, новые эпидемиологические отчеты «не оставляют никаких сомнений — нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ».

Согласно исследованиям Национального института общественного здравоохранения, в текущем году в стране было выявлено 1678 заражений ВИЧ. До этого количество выявленных случаев лишь дважды превышало отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.

Одной из причин такой статистики может быть влияние пандемии COVID-19, которая повлекла за собой изменения в диагностике и профилактике, считает минздрав.

Ранее благотворительные организации в Германии пожаловались на хамство украинских беженцев. В частности, женщина по имени Штеффи признала, что украинцы зачастую требуют выдать им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки. А однажды в нее бросили кочан салата, который она положила в продуктовый набор. «Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было», — посетовала она.

