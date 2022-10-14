МИД Белоруссии объяснил введение режима КТО

Глава МИД Белоруссии Макей: в республике введен режим КТО из-за возможных провокаций

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белоруссии после появления данных о том, что «некоторые сопредельные государства» готовят провокации в республике. Об этом министр иностранных дел страны Владимир Макей сообщил в интервью «Известиям».

Введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси Владимир Макей глава МИД Белоруссии

Глава белорусского МИД подчеркнул, что целью такого шага является защита граждан Белоруссии, и заверил, что вооруженные силы и спецслужбы республики готовы дать отпор на любые провокации.

Макей добавил, что страна запланировала провести сборы военнообязанных для оценки готовности страны к «неожиданным ситуациям» и проверить, кто числится на учете, «подходят ли они для военной службы».

Угрозы терактов

Ранее руководитель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель предупредил, что иностранные специальные службы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии.

По его словам, сценарии западных спецслужб предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на территории Белоруссии. «С учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Россией», — подчеркнул он. По данным КГБ, иностранные спецслужбы планируют совершение терактов на железной дороге, по пути движения воинских формирований.

Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины Иван Тертель руководитель белорусского КГБ

Ответ Лукашенко

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил о якобы готовящемся нападении на Белоруссию со стороны Украины, в связи с чем политик пригрозил Киеву ответом.

Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории"

Александр Лукашенко президент Белоруссии

Ранее белорусский лидер сообщил, что его по неофициальным каналам предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. На совещании с военными и силовиками он призвал их продумать, как защищать страну в случае нападения.

Открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, однако процесс пошел Александр Лукашенко президент Белоруссии

Ситуация на границе

9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией.

По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда. Он подчеркнул, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную. «Особенность обстановки — на границу выходят не пограничники, территориальная оборона полупьяная испытывает давление, целится в наших пограничников, иногда стреляют в воздух», — рассказал он.

Глава Минобороны (МО) Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.

На сегодняшний день спровоцированный Западом конфликт на Украине также несет риски и вызовы военной безопасности для нашего государства, даже несмотря на то что белорусы не воюют с Украиной Виктор Хренин глава Минобороны Белоруссии