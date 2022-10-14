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16:05, 14 октября 2022Культура

Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Америке

Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Северной Америке

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Ринго Старр отменил свой концерт по Северной Америке. Об этом пишет The Mirror.

Уточняется, что исполнитель второй раз за две недели заболел коронавирусом — его тест вновь показал положительный результат после недавнего выздоровления. Об отмене второй части тура Ринго объявил через три дня после своего сообщения, что он «снова в пути».

«Уверен, вы будете также удивлены, как и я. Я снова сдал положительный тест на коронавирус. Оставшиеся в рамках тура концерты отменяются. Мира вам и любви», — написал Старр в своем Twitter.

4 октября сообщалось о том, что у 82-летнего музыканта диагностировали коронавирус. Старр отменил пять выступлений в городах Канады Летбридже, Саскатуне, Абботсфорде и Пентиктоне. До болезни Ринго успел выступить в Монреале и Кингстоне, концерты прошли 26 и 27 сентября.

Ранее из-за недомогания артиста не состоялись два его шоу в США. Но тогда диагноз COVID-19 еще не был подтвержден.

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Дениза Мацаева
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