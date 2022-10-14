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14:25, 14 октября 2022Путешествия

Авиакомпании испугались запрета на рейсы за рубеж из-за требований Роскомнадзора

Авиакомпании с 1 марта 2023 года должны согласовывать полеты за рубеж с Роскомнадзором

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские авиакомпании пожаловались на неисполнимые требования Роскомнадзора, согласно которым все полеты за рубеж должны быть обязательно согласованы с ведомством. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, речь идет о новых требованиях закона о персональных данных — с 1 марта 2023 года авиакомпании должны получать разрешение у Роскомнадзора (РКН) на передачу за рубеж информации о пассажирах и экипажах. При этом перевозчики испугались, что без согласия РКН международные рейсы фактически могут оказаться под запретом.

«Согласно закону, им придется предварительно получить у иностранных властей подтверждения о "мерах по защите передаваемых персональных данных", а также сведения об иностранных госорганах, юридических и физических лицах, которые могут иметь доступ к таким данным (наименование, ФИО, номера телефонов и почтовые адреса)», — объяснили главный нюанс собеседники «Ъ».

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Помимо прочего, срок рассмотрения запроса для новых стран (при расширении географии с 1 марта 2023 года) может составлять до 15 суток. Ведомство считает, что авиакомпании «должны обладать информацией об иностранных организациях и госорганах, которым предоставлен доступ к персональным данным российских граждан».

«Ведомство может запретить передачу "в целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства", а также "защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности РФ и других ее интересов на международной арене"», — предупредили в «Ъ».

Ранее в октябре депутат Госдумы (ГД) Сергей Коткин предложил обязать авиакомпании печатать билеты только на русском языке, поскольку пассажиры якобы жалуются на путающие их английские термины. При этом все опрошенные авиаперевозчики заявляют, что ранее никогда не сталкивались с подобными жалобами со стороны пассажиров.

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Дарья Рыбак
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