В ЛНР объяснили прибытие иностранных наемников ВСУ под Артемовск

Представитель ЛНР Марочко: в Артемовск для запугивания мирных жителей прислали наемников

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли под Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты», — написал он.

Офицер объяснил, что основной задачей группы является недопущение оставления позиций украинскими подразделениями. Кроме того, в ее задачи входит запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей.

Ранее Марочко заявил о дезертирстве среди украинских военных на артемовском направлении. По его мнению, ВСУ оставляют свои позиции из-за низкого морально-психологического состояния военнослужащих. Помимо этого, среди причин он также отметил серию ракетных ударов по украинских регионам, которые ведутся Россией с 10 октября.