В ЛНР объяснили дезертирство ВСУ на артемовском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезертируют на артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Основными факторами подобных действий являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих», — сказал он.
Среди других причин ухода с позиций Марочко назвал критические потери и утрату связи с командованием.
Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов на артемовском направлении. Союзные силы взяли под контроль поселок Опытное и село Иванград. Отмечается, что боевые действия прошли при огневой поддержке Вооруженных сил России.