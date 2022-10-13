В ЛНР объяснили дезертирство ВСУ на артемовском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ дезертируют с позиций в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезертируют на артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Основными факторами подобных действий являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих», — сказал он.

Среди других причин ухода с позиций Марочко назвал критические потери и утрату связи с командованием.

Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов на артемовском направлении. Союзные силы взяли под контроль поселок Опытное и село Иванград. Отмечается, что боевые действия прошли при огневой поддержке Вооруженных сил России.