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11:45, 13 октября 2022Россия

В ЛНР объяснили дезертирство ВСУ на артемовском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ дезертируют с позиций в районе Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дезертируют на артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечаются факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Основными факторами подобных действий являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих», — сказал он.

Среди других причин ухода с позиций Марочко назвал критические потери и утрату связи с командованием.

Ранее стало известно об освобождении двух населенных пунктов на артемовском направлении. Союзные силы взяли под контроль поселок Опытное и село Иванград. Отмечается, что боевые действия прошли при огневой поддержке Вооруженных сил России.

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Алевтина Запольская
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