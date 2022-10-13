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10:17, 13 октября 2022Россия

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Союзные силы взяли под контроль два населенных пункта на артемовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В штабе заявили, что группировка войск ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) освободила поселок Опытное и село Иванград. Уточняется, что военные действия проходили при огневой поддержке Вооруженных сил России.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на артемовском направлении. Кроме того, он также объяснил, что это направление является довольно важным для хода специальной военной операции.

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Алевтина Запольская
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