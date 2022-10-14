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10:59, 14 октября 2022Моя страна

В Южно-Сахалинске откроют самое большое колесо обозрения на Дальнем Востоке

В Южно-Сахалинске 15 октября откроют самое большое колесо обозрения на Дальнем Востоке

Фото: Max van den Oetelaar / Unsplash

В Южно-Сахалинске 15 октября откроют самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения, новый объект будет располагаться близ торгово-развлекательного центра (ТРК) «Сити Молл». Как уточняет со ссылкой на представителей мэрии города «Интерфакс», торжественная церемония сдачи аттракциона в эксплуатацию уже состоялась 13 октября.

Высота нового колеса составляет 54 метра, объект включает 18 шестиместных кабинок, приспособленных к любым погодным условиям. Кроме того, на аттракционе функционирует система климат-контроля, позволяющая поддерживать комфортную температуру в зависимости от сезона.

Отмечается, что запуск нового объекта приурочен к 140-летию областного центра, который город отмечает в текущем году. Торжественное открытие колеса для гостей и жителей города состоится в субботу, 15 октября.

Ранее сообщалось, что охватывающую четыре региона Урала и Поволжья «Большую уральскую тропу» захотели запустить в России в 2023 году.

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Варвара Кошечкина
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