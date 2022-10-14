В Башкирии проведут кастинг на конкурс Снегурочек

В Уфе 29 октября пройдет кастинг на конкурс среди Снегурочек «Кархылыукай — 2022»

В столице Башкортостана 29 октября проведут кастинг на конкурс среди Снегурочек «Кархылыукай — 2022», гала-финал конкурса планируют провести зимой. Принять участие в состязании могут девочки в возрасте от 6 до 12 лет, а также девушки от 18 до 35 лет. Как уточняет агентство «Башинформ», в прошлом году победительницей конкурса в старшей возрастной категории стала певица Назгуль Гайфуллина.

Исполнительный директор конкурса Эльвира Мансурова отметила, что предстоящее шоу — новогодняя фантасмагория про заветные мечты, любовь и добро.

«В проекте конкурса участницам будут помогать наставницы — добрые феи, курировать ход подготовки — сказочные гномы, а щедрые Деды Морозы подарят волшебные подарки», — указала собеседница агентства, добавив, что организаторы создадут отдельную вселенную из сказочных персонажей, при этом каждый герой — от хореографа до членов жюри — будет играть свою роль на протяжении всего проекта.

Отмечается, что кастинг стартует 29 октября в 16.00 по адресу: город Уфа, улица Верхнеторговая площадь, 4, подъезд 2, шестой этаж, студия 620. Подробнее о конкурсе можно узнать на его официальной странице «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Уфе захотели провести республиканский фестиваль-конкурс «Яйляу».