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15:17, 14 октября 2022Экономика

Европа нарастила закупки российского газа

Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа в январе-сентябре

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Евросоюз (ЕС) нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за январь-сентябрь до 15 миллиардов кубометров с 10 миллиардов за аналогичный период прошлого года, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи, его слова приводит РИА Новости.

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В сентябре Россия поставила в Испанию около 507,8 миллиона кубометров сжиженного газа. Россия стала третьим по величине экспортером топлива в королевство после Алжира и США.

Испания начала резко наращивать закупки российского газа в преддверии зимы. В августе Россия была пятым по объему поставщиком топлива в страну (11,8 процента) после США, Алжира, Нигерии и Франции.

Для перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от российского газа Европе потребуется 565 миллиардов евро (553,7 миллиарда долларов) до 2030 года, оценили ранее в Еврокомиссии.

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Платон Щукин
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