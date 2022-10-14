Раскрыта роль Меркель в подписании Минских соглашений

Бывший премьер России Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин рассказал РИА Новости о роли экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в подписании Минских соглашений.

По словам экс-премьера, политик убедила президента России Владимира Путина подписать документ, без которого Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой «Новороссии».

«Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: "Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», — вспоминает Степашин.

Он добавил, что в России надеялись на «взрослую дружбу» с Западом. Путин встречался с главами США, Великобритании и ФРГ, чтобы договориться по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, однако в конечном счете договоренности не выполнялись. По мнению Степашина, с годами российский лидер «стал более жестким по отношению к тем, кто обманул нашу страну».

В 2014 году в столице Белоруссии были подписаны первые Минские соглашения («Минск-1») по урегулированию конфликта в Донбассе, а в 2015 году — вторые («Минск-2»). За семь лет пункты соглашений так и не были выполнены, и переговорный процесс заглох. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.