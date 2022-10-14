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20:43, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Светлаков заступился за раскритикованного Урганта

Светлаков заступился за Урганта и назвал критику в его адрес жуткой несправедливостью
Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Юморист Сергей Светлаков заступился за телеведущего Ивана Урганта. В беседе с изданием StarHit он прокомментировал критику, направленную в адрес телеведущего, назвав ее жуткой несправедливостью.

«На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он, — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему» — сказал юморист.

Светлаков добавил, что с Ургантом они поддерживают дружеские отношения, проводят время вместе и ездят друг к другу в гости.

3 августа сообщалось, что депутаты Госдумы призвали уволить Урганта с Первого канала, если шоумен публично не поддержит спецоперацию на Украине. Письмо с требованием повлиять на позицию телеведущего они направили гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Ургант прокомментировал инициативу депутатов. Телеведущий, в частности, в шутку предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников.

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Денис Савосин
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