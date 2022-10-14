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11:05, 14 октября 2022Россия

В ЛНР раскрыли число и состав заброшенной под Артемовск тактической группы ВСУ

Представитель ЛНР Марочко: в тактической группе ВСУ в районе Артемовска около 200 человек

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

В ротную тактическую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заброшенную в район Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), входят около 200 человек. Их число раскрыл офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Ранее здесь на этих направлениях из-за нашего натиска начали бежать с позиций украинские войска. Они самовольно начали оставлять позиции», — рассказал он и добавил, что поэтому украинское командование пошло на радикальные меры и направило в данный район ротную тактическую группу.

По его словам, в эту группу входят иностранные наемники и радикалы. Представитель ЛНР объяснил, что их основной задачей является недопущение оставления позиций украинскими подразделениями и сдерживание натиска российских войск. Кроме того, в задачи украинской группы входят запугивание и выявление пророссийских взглядов у местных жителей.

Ранее Марочко заявил о дезертирстве среди украинских военных на артемовском направлении. По его мнению, ВСУ оставляют свои позиции из-за низкого морально-психологического состояния военнослужащих. Помимо этого, среди причин он также отметил серию ракетных ударов по украинских регионам, которые ведутся Россией с 10 октября.

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Варвара Кошечкина
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