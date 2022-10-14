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13:45, 14 октября 2022Ценности

Парень с девушкой познакомились в Tinder и сделали себе тату на первом свидании

Блогерша lil.allyway сделала себе тату на первом свидании с парнем из Tinder

Фото: unsplash

Блогерша с никнеймом lil.allyway сделала себе тату на первом свидании с парнем из приложения для знакомств Tinder. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, как она и ее новый знакомый провели первую встречу. Они отправились на прогулку по пляжу, устроили совместный ужин и сыграли в бильярд. Кроме того, пара спонтанно решила набить себе рисунки на коже. На размещенных кадрах юзерша показала работу мастера в салоне. Клиентка получила татуировку в виде узора на шее, а ее спутник — на предплечье.

В свою очередь зрители оценили поступок героев видео. «Самое красивое свидание в истории...», «Я бы буквально влюбился», «Сделала то же самое на первом свидании. Прекрасная история», — прокомментировали они.

В августе блогерша Алайна Николь решила сделать парные татуировки с подругой и расплакалась из-за неудачного результата. Девушка рассказала, что отправилась с приятельницей на отдых, где они решили нанести на кожу изображения крыльев бабочки.

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Алина Гостева
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