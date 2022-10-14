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15:27, 14 октября 2022Моя страна

В России выйдет новый анимационный сериал «Умка»

Мультсериал «Умка» о культуре северных народов выйдет 28 октября на телеканале «Карусель»

Кадр: мультсериал «Умка»

Новый анимационный сериал киностудии «Союзмультфильм» «Умка», рассказывающий об уникальной культуре северных народов, выйдет 21 октября в онлайн-кинотеатре Okko. С 28 октября мультфильм появится в эфире телеканала «Карусель», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской киностудии.

Уточняется, что в центре сюжета нового мультсериала — друг медвежонка Умки мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в яранге, он рассказывает детям истории о том, как был маленьким и дружил с белым медвежонком, полярной волчицей, нерпой, розовой чайкой и другими животными Арктики.

«В нашем мультсериале мы хотели не просто познакомить юных зрителей с культурой народов Севера: задачей было создать эффект погружения с помощью увлекательных историй, обаятельных образов и современного художественного решения», — заявила генеральных продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Одной из отличительных особенностей картины стало музыкальное оформление, объединившее в себе шаманский бубен, флейту, варган, оркестровое и народное исполнительское искусство. По словам создателей мультфильма, история дружбы мальчика и белого медвежонка, рассказанная десятки лет назад, и сейчас остается «одним из самых трогательных и нежных произведений отечественной анимации».

«С помощью ярких образов простой и лаконичный сюжет классических картин об Умке повествует о теплоте материнской любви, неудержимом детском желании познавать мир и настоящей дружбе», — добавила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии 29 октября проведут кастинг на конкурс среди Снегурочек «Кархылыукай-2022». Принять участие в состязании могут девочки в возрасте от 6 до 12 лет, а также девушки от 18 до 35 лет. 

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Валентина Процкова
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