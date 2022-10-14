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19:42, 14 октября 2022Путешествия

Многочасовой крик в самолете довел туриста до истерики и попал на видео

Беспрерывный крик ребенка на 29-часовом рейсе из Новой Зеландии вызвал споры в сети

Кадр: @BaluBrigada / TikTok

Новозеландский певец Генри Бизли снял на видео многочасовой крик ребенка в самолете и вызвал споры в сети. О ситуации турист рассказал на своей странице в TikTok. На его ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что видео было записано во время 29-часового рейса из Новой Зеландии в Германию — музыкант из группы Balu Brigada сидел на несколько рядов впереди беспрерывно кричащего ребенка.

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На кадрах, попавших в сеть, видно, как поведение младенца довело туриста до истерики, отчего у него начал закрываться левый глаз. При этом молодой человек попытался с юмором отнестись к ситуации, отметив, что у ребенка хорошо развиты легкие и отличная проекция голоса. «Звездное выступление, невероятная выносливость. Десять из десяти», — иронично заметил он.

Большая часть подписчиков поддержали путешественника в комментариях, однако нашлись и те, кто посчитал, что парень не заслуживает сочувствия. «Вы думаете, нам нравится, когда наши дети кричат, а окружающим приходится это слушать? Точно нет», «Тоже был там [на рейсе]. Нам тоже всем не весело», — писали они.

Ранее авиакомпания Qantas по ошибке пересадила годовалого ребенка в другой самолет отдельно от родителей, заставив семью провести более 20 часов в аэропорту. Перед обратным рейсом выяснилось, что перевозчик внес изменения в бронирование авиабилетов — девочке предлагалось полететь отдельно от родителей.

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Валентина Процкова
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