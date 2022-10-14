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10:23, 14 октября 2022Россия

Мэр российского города пошел работать на завод

Мэр города Карабаш Буданов сообщил, что пойдет работать на автозавод «Урал»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Мэр города Карабаш в Челябинской области Олег Буданов пойдет работать на автозавод «Урал». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала — на автомобильном заводе "Урал". Воспринимаю эту возможность как честь», — написал он и выразил признательность губернатору российского региона Алексею Текслеру, а также гендиректору «Урала» Павлу Яковлеву за оказанное доверие.

Он отметил, что «возможность перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно». Буданов поблагодарил горожан и коллег за поддержку на протяжении семи лет, которые он руководил российским городом.

Ранее стало известно, что в Свердловской области заместитель главы Североуральска Жанна Саранчина бросила свою карьеру и стала продавать разливное пиво.

В июле супруга главы Архангельска Дмитрия Морева Елена публично назвала работу мужа паршивой, а город, которым он руководит, — проблемным. Сам Морев на запись супруги не отреагировал.

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Евгения Куликова
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