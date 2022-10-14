Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донецкой народной республике

Съемочная группа телеканала «Звезда» и корреспондент Роман Закурдаев попали под обстрел в Донецкой народной республике. Журналисты не пострадали, сообщается на сайте телеканала.

Журналисты попали под обстрел в районе поселка Невельское в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР). «Мы уже заканчивали работать на бывших позициях ВСУ, которые отбили бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР. Возвращались уже к машине, как начался обстрел. Мы быстро спустились в ближайший блиндаж и пережидали обстрелы там. Было как минимум шесть-семь прилетов. По ощущениям, снаряды ложились рядом с нами», — рассказал Закурдаев.

Корреспондент предположил, что украинские военнослужащие могли обнаружить их позиции с помощью беспилотников, либо вести ответный огонь по позиции российских артиллеристов, которые находились рядом. «Выждав небольшую паузу, мы как можно быстрее запрыгнули в машину и уехали в сторону города. Никто не пострадал», — добавил корреспондент.

В августе сообщалось, что съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Донецке во время церемонии прощания в драмтеатре с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Обстрел начался в тот момент, когда сотрудники канала записывали интервью с одним из сослуживцев погибшей. Журналисты укрылись от снарядов в подвале.