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13:36, 15 октября 2022Мир

Болгары воспротивились выступлению Зеленского в парламенте страны

Вице-президент Болгарии Йотова посчитала неприемлемым выступление Зеленского в парламенте

Фото: Reuters

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова посчитала неприемлемым возможное выступление президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании парламента страны нового созыва, которое состоится 19 октября. Ее слова приводит Болгарское информагентство.

Она сочла подготовкой к уже следующим выборам приглашение Зеленского, также как и дискуссию о необходимости появления в парламенте посла России в Софии Элеоноры Митрофановой. «Как гражданка, я чувствовала некую игру политическими темами, более характерными для предвыборной кампании, нежели для задачи парламента по формированию правительства», — пояснила Йотова.

Вице-президент также воспротивилась выступлению Зеленского и посчитала его неуместным, в то время как «его страна переживает самые тяжелые времена». Зеленский намерен выступить с видеообращением на открытии 48-го Национального собрания, поясняет агентство.

Ранее в октябре Владимир Зеленский выступил на саммите G7 и захотел создать вокруг Украины воздушный щит, призвав предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.

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Антон Похиляк
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