Обозреватель TAC Бэндоу призвал США разорвать союз с Турцией, Саудовской Аравией и Кореей

Бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Соединенным Штатам следует разорвать союзнические отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Такое мнение он выразил в статье для The American Conservative (TAC).

Он указал на тот факт, что у США больше союзников, чем у любой другой страны. «Однако предполагаемые друзья Вашингтона все чаще оказываются неверными и бесполезными», — написал Бэндоу. В частности, он напомнил, что Саудовская Аравия совместно с ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти.

Также экс-советник Рейгана выразил недовольство тем, что Южная Корея требует защиты у США, обладая при этом мощным экономическим потенциалом и развитой дипломатией. Кроме того, Бэндоу обратил внимание, что политика Стамбула часто идет вразрез с интересами Вашингтона.

В статье также отмечается, что союзники США по НАТО Люксембург и Черногория «бесполезны в военном отношении». По мнению обозревателя TAC, ни сам Североатлантический альянс, ни американские официальные лица «никогда не признают очевидного».

Ранее бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме.

